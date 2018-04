Von Dieter Geßner

VfL Biedenkopf geht mit Rückenwind ins Kellerduell

Fußball Gruppenliga: Team von Miroslav Emejdi bestreitet nach dem 1:1 in Waldsolms das brisante Gastspiel bei der SpVgg Leusel

Marburg-Biedenkopf Hat Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf nach zwei Niederlagen in Folge mit dem 1:1 beim Tabellendritten SG Waldsolms die Wende eingeleitet? Diese Frage wird am Sonntag (15 Uhr) im Kellerduell in Leusel beantwortet.

