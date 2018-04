VfL empfängt gebeutelte Naunheimer

Fußball Gruppenliga: Abstiegskrimi in Biedenkopf / TuS-Bilanz im April: 0:5, 0:5 und 0:4

Hinterland Schlag auf Schlag geht es für den VfL Biedenkopf in der Fußball-Gruppenliga dieser Tage. Nach dem Match am Donnerstag in Wieseck empfangen die Schlossstädter Sonntag (15 Uhr) Abstiegskonkurrent TuS Naunheim.

Copyright © mittelhessen.de 2018