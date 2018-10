Von Fabio Schmidt

VfL siegt in Unterzahl

Fußball Gruppenliga: Biedenkopfer 2:1-Erfolg bei Ederbergland II

Battenberg In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der VfL Biedenkopf am Mittwoch drei Punkte in Unterzahl geholt. Die Hinterländer siegten beim FC Ederbergland II mit 2:1 (1:0).

