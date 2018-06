VfR 07 Limburg bejubelt Aufstieg

Fußball Alle vier Relegationsspiele enden mit Auswärtssiegen

Limburg-Weilburg Während der VfR 07 Limburg am Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga perfekt gemacht hat, legten SG Kirberg/Ohren/Nauheim, FSG Dauborn/Neesbach II und SV Allendorf die Basis, um in den Rückspielen den Einzug in die Relegationsfinals zu schaffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018