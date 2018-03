Vielen B-Ligisten hilft nur ein Wunder

Fußball In den Höhenlagen müsste es von heute auf morgen Sommer werden, um den Schnee zu schmelzen

Dillenburg In der Fußball B-Liga Dillenburg bietet sich das gleich Bild wie in der A-Liga: Schneebedeckte Fußballplätze und die Hoffnung, dass doch noch ein Wunder geschieht. Damit am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird, wären in den Höhenlagen etliche Plusgrade nötig.

