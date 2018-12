Vier Hessentitel für die Trampolinabteilung

Trampolin Silke Müsse und Christin Großmann gewinnen die Titel im Einzel

Dillenburg Bei den Hessischen Trampolin-Einzelmeisterschaften in Dietzenbach haben sich die Aktiven des TV Dillenburg in in sehr guter Form gezeigt.

