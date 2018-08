Von Manuel Kapp

Villmar/Aumenau macht es deutlich

Fußball 5:0-Heimsieg gegen FC Dorndorf II

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat es am Donnerstagabend deutliche Siege für die SG Villmar/Aumenau, den SV Erbach und den SV Thalheim gegeben. In der Kreisoberliga überzeugte die TSG Oberbrechen und fegte den TuS Dietkirchen II mit 5:1 vom Spielfeld.

