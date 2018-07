Volkmer rennt auf Rang fünf

Leichtathletik Erfolg in Ungarn

GYÖR Drei Rennen in drei Tagen, zwei Mal persönliche Bestzeit und am Ende ein fünfter Platz: 800-Meter-Läuferin Sophia Volkmer (TV Wetzlar) hat bei der U 18-Leichtathletik-EM in Ungarn eine starke Leistung gezeigt.

Copyright © mittelhessen.de 2018