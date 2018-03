Volleys gehn mit Lust ins Spitzenspiel

Volleyball Freisen Gast in Wetter

Marburg-Biedenkopf Für Biedenkopf-Wetters Volleyballerinnen ist das vorletzte Regionalliga-Heimspiel der Saison das „Spiel des Jahres“: Sie fordern am Sonntag in Wetter Spitzenreiter Freisen heraus. Die Männer des TV Biedenkopf gastieren bei ihrer Regionalliga-Abschiedstour in Frankfurt.

Copyright © mittelhessen.de 2018