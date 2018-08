Von Anfang an Gas geben

Autocross Im Motodrom des MSC Siegbachtal geht es um DM-Wertungen

Siegbach Vollgas von Anfang an – das ist Autocross. Harte Zweikämpfe sind am Samstag und am Sonntag beim sechsten Lauf zur Deutschen Meisterschaft im Motodrom des MSC Siegbachtal an der Tagesordnung.

