Vorn mitspielen? Gern!

Volleyball SK Driedorf startet am Sonntag in die Bezirksoberliga-Saison

Driedorf Die Spielzeit in der Landesliga Nord ist für die Volleyballer des SK Driedorf eine harte, aber auch eine lehrreiche Erfahrung gewesen. Mit neuem Elan starten sie am Sonntag beim USC Gießen II nun eine Klasse tiefer in der Bezirksoberliga.

Copyright © mittelhessen.de 2018