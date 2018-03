VON SVEN JESSEN

Wagner bricht den Bann

FUSSBALL Frohnhausen besiegt Bottenhorn mit 3:0

Achtmal ist am Samstag in den Fußballkreisen Biedenkopf und Marburg in Konkurrenz um Punkte gespielt worden. Zum Beispiel im Hinterland-Derby zwischen Frohnhausen und Bottenhorn, das die Gastgeber mit 3:0 gewannen.

