Fußball-A-Liga

Wagner entscheidet das Derby

Bottenhorn Einer der Spielertrainer hat in der Fußball-A-Liga Biedenkopf am Samstag den SSV Bottenhorn zum 1:0-Derbysieg gegen die SG Dernbach/Wommelshausen geschossen. Jannick Wagner traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

