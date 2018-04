Waldbrunn II zieht in Halbfinale ein

Fußball Zwei Heimsiege in B-Liga Süd

Limburg-Weilburg Der FC Waldbrunn II ist am Dienstag als letzte Mannschaft in das Kreispokal-Halbfinale der zweiten Mannschaften eingezogen. In Gruppe 2 der C-Liga hat die SG Ahlbach/Oberweyer II die Tabellenspitze übernommen.

