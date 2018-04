Von Tim Straßheim

Waldgenbach mal zwei

Handball Zwei Cousins mit Wetzlarer Jugendteams auf Titeljagd

Wetzlar 1:10 Stunden brauchen Jan und Niklas Waldgenbach mit dem Auto, bis sie in der Sporthalle in Dutenhofen sind. Einen Aufwand, den die beiden Handballer gerne in Kauf nehmen. Und der sich bereits bezahlt gemacht hat.

