Waldgirmes erwartet den Spitzenreiter

Volleyball TVW-Frauen wollen es den Rote Raben Vilsbiburg II schwer machen / Männer reisen nach Stuttgart

Lahnau-Waldgirmes Nach zuletzt sechs Siegen in Folge wartet auf die Volleyballer des TV Waldgirmes in der 3. Liga Süd beim TSV Stuttgart eine schwere Aufgabe. Die Frauen empfangen in der 2. Bundesliga Süd nach dreiwöchiger Pause Spitzenreiter Rote Raben Vilsbiburg II.

