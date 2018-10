Von Oliver Siegel

Wallau dreht 1:3 zum Sieg

FUSSBALL A-Liga Biedenkopf: Hartenröder siegen in Frohnhausen 6:3

HINTERLAND In Frohnhausen sind die Fußballfans am Sonntag in Frohnhausen mit Toren verwöhnt worden. Das Spiel der A-Liga Biedenkopf gewann der Gäste aus Har-tenrod 6:3. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt der 4:1 gegen Holzhausen/Steinperf siegreiche TuSpo Breidenstein.

