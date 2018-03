"Was für ein Spiel!" Derby reißt alle mit

HANDBALL Buchenau/Biedenkopf - Gladenbach 24:24

(jüd/red). Das Derby der Hinterländer Handballer in der Dautphetaler Hinterlandhalle hat am Sonntag alles gehalten, was man sich von ihm versprochen hatte: Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, bis zum Umfallen kämpfende Spieler, Emotionen pur, ein schnelles Spiel, Spannung bis zum Ende und eine gut gefüllte Halle waren die Zutaten für ein Match, welches in Erinnerung bleiben wird und mit einem gerechten 24:24 endete.

