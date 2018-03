"Was ist denn nur mit Biebrich los?"

FUSSBALL Verbandsligist SSV Langenaubach wird dieses Rätsel am Samstag lösen - möglichst mit drei Punkten

Haiger Während der TSV Bicken in der Fußball-Verbandsliga Mitte spielfrei ist, will der SSV Langenaubach seine Hamstertour gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte am Samstag um 15 Uhr in Biebrich fortsetzen.

