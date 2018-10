Wege schießt SG an die Spitze

Fußball B-Liga: Holzhausen/Steinperf Erster

Hinterland Nicolei Wege schießt die SG Holzhausen/Steinperf an die Tabellenspitze! In der Fußball-B-Liga Biedenkopf genügte den Kombinierten ein 1:0 in einem schwachen Spiel gegen den FC Kombach, um die SG Mornshausen/Erdhausen zu entmachten.

Copyright © mittelhessen.de 2018