Fußball-A-Liga

Weidenhäuser kontern Buchenau aus

HINTERLAND Nach drei Niederlagen in Folge hat der VfL Weidenhausen am Donnerstag in der Fußball-A-Liga Biedenkopf mit dem 4:1 gegen den FSV Buchenau den zweiten Saisonsieg gefeiert.

