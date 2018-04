Weinbach II erreicht Ziel

Tischtennis-Kreisebene Meisterschaft in 3. Kreisklasse perfekt

Limburg-Weilburg In den kreisgebundenen Tischtennisklassen sind weitere Entscheidungen gefallen: Der TuS Wirbelau in der Kreisliga sowie der TuS Weinbach II und der TTC Bad Camberg IV in der 3. Kreisklasse stehen als Meister fest.

