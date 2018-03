Fußball

Weitere Absagen

Hinterland Neben den bereits vermeldeten Absagen für das Fußballwochenende wurden am Freitag weitere Spiele abgesetzt. In der Verbandsliga fällt die Partie FV Breidenbach gegen Bicken aus, in der Gruppenliga spielen weder der VfL Biedenkopf beim FC Ederbergland II noch der VfB Wetter beim TSV Röddenau. Auch die Partie FC Cleeberg gegen SV Bauerbach findet nicht statt. In der C-Jugend-Gruppenliga fällt der Auswärtsauftritt der JSG Obere Salzböde beim JFV Stadtallendorf/Ostkreis den Witterungsbedingungen zum Opfer. (csp)

Copyright © mittelhessen.de 2018