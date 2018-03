Fußball

Weitere Absagen

Dillenburg Das Fußballprogramm am Wochenende schrumpft weiter. Wegen des Wetters abgesagt wurden: Verbandsliga: FV Breidenbach – TSV Bicken; Kreisoberliga: TSV Steindorf – TSV Steinbach II (neuer Termin: 31.3., 15.30 Uhr); die komplette B- und C-Liga sowie die Frauen-Gruppenliga. In der A-Liga weicht der TuS Driedorf (So., 17 Uhr, gegen FC Merkenbach) nach Sechshelden aus. Unterhalb der Gruppenliga wurden alle Jugendspiele vom Dillenburger Kreisfußballjugendausschuss abgesagt. (csp)

