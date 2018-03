Wer bejubelt Klassenerhalt?

FUSSBALL A-Liga: Breidenstein oder Breidenbach - einer ist durch

(omh). Sechs Mannschaften können in der Fußball-A-Liga Biedenkopf rechnerisch noch Meister werden, gleich deren elf müssen zumindest beim Blick auf die Tabelle noch um den Ligaverbleib bangen. So sieht’s vor dem fünftletzten Spieltag aus. Mit dem TuSpo Breidenstein und dem anreisenden FV Breidenbach II können am Sonntag (15 Uhr) im "Hammerstadion" zwei Mannschaften den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen.

