Von Christian Pomoja und David Liebscher

Wer bleibt an der Spitze dran?

Fußball SGE gastiert in Aßlar

Dillenburg Ein Verfolgerduell steht am Samstag zum Auftakt des Spieltags in der Fußball-Kreisoberliga West an, wenn der VfB Aßlar die SG Eschenburg empfängt. Sonntag will unter anderem Sechshelden im Abstiegskampf nachlegen, und in Beilstein ist Medenbach zu Gast.

