Wetzlar so erfolgreich wie noch nie zuvor

Fechten Säbel-Talente holen insgesamt zehn Goldmedaillen bei den Hessenmeisterschaften in Marburg

Marburg Großer Erfolg für den Nachwuchs des TV Wetzlar: Bei den Hessenmeisterschaften im Säbelfechten in Marburg sind die Athleten so erfolgreich wie noch nie gewesen. Insgesamt zehn Medaillen konnten die Talente am Ende bejubeln.

