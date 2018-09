Wetzlar startet mit einem Sieg

Handball C-Jugend-Oberliga: HSG schlägt Zwehren/Kassel zum Auftakt 22:20

Wetzlar Die HSG Wetzlar ist in der Handball-Oberliga der männlichen Jugend C dank einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang zu einem Auftakterfolg gekommen. Die Grün-Weißen rangen die HSG Zwehren/Kassel in der Endphase mit 22:20 nieder.

Copyright © mittelhessen.de 2018