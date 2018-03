Wetzlar will die Punkte

(csi). Wichtige Punkte peilt Basketball-Bezirksligist TV Wetzlar II an. An diesem Samstag um 16 Uhr treten die Domstädter beim SV Grün-Weiß Gießen in der Sporthalle der Pestalozzi-Schule an.

Copyright © mittelhessen.de 2014