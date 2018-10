Wex zieht den Kobras den Zahn

Eishockey EG Diez-Limburg nimmt auch mit kleinem Kader Punkte aus Dinslaken mit

Dinslaken Auswärtssieg für die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga: Die Rockets haben bei den Kobras Dinslaken gewonnen und nahmen mit dem 7:5 (2:2, 4:1, 1:2)-Erfolg Revanche für den ersten Spieltag, an dem die Kobras in Diez gewonnen hatten.

