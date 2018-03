Von Manuel Kapp

Wie spektakulär wird es diesmal?

FUSSBALL-VERBANDSLIGA FC Dorndorf empfängt am Mittwochabend den TuS Dietkirchen

DORNBURG-DORNDORF Nicht einmal zwei Wochen ist es her, da haben rund 500 Zuschauer das spektakuläre 5:4 des TuS Dietkirchen im Derby der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Dorndorf gesehen. Am Mittwochabend steht nun bereits das vorgezogene Rückrundenspiel an.

