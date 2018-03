Wiederholungsspiel steht im Fokus

Fußball A-Liga-Spitzenreiter Eckelshausen und Breidenstein messen sich in Biedenkopf

HINTERLAND Zwölf Nachholspiele (siehe Kasten links) stehen in der Karwoche und an Ostern gehen in der Fußball-A-Liga Biedenkopf auf dem Programm. Der SV Eckelshausen und der SV Hartenrod setzten ihr Fernduell um die Tabellenspitze bereits am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) wieder auf.

