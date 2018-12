Wieseck zieht sein Team zurück

Fußball TSG wagt Neuanfang in der Kreisoberliga / Bisherige Partien bleiben stehen

Gießen-Wieseck Paukenschlag in der Fußball-Gruppenliga: Die TSG Wieseck zieht ihre Mannschaft, derzeit mit neun Punkten abgeschlagenes Schlusslicht, mit sofortiger Wirkung zurück und wagt in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Kreisoberliga Süd.

