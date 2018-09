Von Oiver Siegel und Jens Kauer

Wiesenbach setzt Erfolgsserie fort

Fußball A-Liga Biedenkopf: 3:2 in Wallau

HINTERLAND Nachdem die SG Versbachtal am Sonntag dem FV Breidenbach II mit 3:2 die zweiten Saisonniederlage zugefügt hat, führt die SpVgg Frohnhausen (2:0 in Hörlen) die Fußball-A-Liga Biedenkopf mit sechs Punkten Vorsprung an.

