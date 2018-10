Winchs Elf schieltauf die Spitzengruppe

Fussball Kreisoberliga: VfB Aßlar empfängt SV Volpertshausen

Wetzlar In der Fußball-Kreisoberliga West gastiert der SV Volpertshausen an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim VfB Aßlar. Beide Teams wollen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht gänzlich verlieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018