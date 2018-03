Winterwetter bremst alle Hinterländer Kreisoberligisten aus

Gladenbach/Stadtallendorf Am Samstag durften die drei Hinterländer Kreisoberligisten SC Gladenbach, Türk Gücü Breidenbach und SG Silberg/Eisenhausen noch auf einen Einsatz am Sonntag hoffen, jetzt müssen sie doch in den kommenden Wochen nachsitzen. Während auf den Kunstrasenplätzen in der Universitätsstadt Marburg gekickt werden konnte (siehe unten stehende Spielberichte), wurde Silberg/Eisenhausens Gastspiel bei Eintracht Stadtallendorf II ebenso abgesagt wie das Hinterland-Duell zwischen Gladenbach und Türk Gücü. Der Temperaturanstieg hatte dann doch nicht ausgereicht, um die von Freitag auf Samstag entstandene Schneedecke gänzlich zu beseitigen. In Gladenbach fiel in der Nacht zum Sonntag sogar noch ein wenig Neuschnee. Unter dem Nebel blieb es so kalt, dass der Kunstrasenplatz an der Biedenkopfer Straße zur geplanten Anstoßzeit noch ein Winterkleid trug. (jpk/Foto: Volker Kluska)