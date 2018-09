Von Jens Kauer

"Wir sind in Deutschland eine Marke!"

RADSPORT RSG Buchenau geht mit 19 Lizenzfahrern in die Saison und richtet Deutsche U23-Meisterschaft aus

Dautphetal Mit 19 Lizenzfahrern will die RSG Buchenau in der Radsportsaison 2017 an alte Erfolge anknüpfen. Als Rennausrichter aber ist der Verein schon in die erste Liga aufgerückt: Am 21. Mai steigt in Dautphetal die Deutsche Meisterschaft der U23-Männer.

