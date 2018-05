Fußball

Wissenbach schaut aufs große Match

Dillenburg In der C-Liga Dillenburg wird sich am Samstag entscheiden, wer als Tabellenzweiter Meister SG Kalteiche I direkt in die B-Liga folgen wird, und wer sein Glück als Tabellendritter über die Relegationsspiele suchen muss.

Copyright © mittelhessen.de 2018