Fußball

Wissenbach setzt den Kampf als Dritter fort

Fußball C-Liga geht in die Winterpause

Dillenburg In der Fußball-C-Liga Dillenburg hat der SSV Wissenbach Rang drei gefestigt. Er gewann sein Nachholspiel gegen die SG Tringenstein/Oberndorf und verschaffte sich zu Beginn der Winterpause in dieser Spielklasse eine gute Ausgangslage für die Fortsetzung der Runde am 3. März.

Copyright © mittelhessen.de 2018