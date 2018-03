Wolf und Schmidts sind guter Dinge

„Eine generelle Absage wird es in der Gruppenliga nicht geben“, stellte Jörg Wolf am Dienstag auf Nachfrage fest. „Probleme könnte es mit dem Hartplatz in Naunheim geben“, so der Regionalbeauftragte, „und vielleicht mit dem Freitagabendspiel auf dem Kunstrasenplatz in Bauerbach, wenn es starken Nachtfrost gibt. Armin Schmidt hat mir hingegen mitgeteilt, dass in Wetter auch ab 19.30 Uhr gespielt werden kann“.

Auch Kreisoberliga-Klassenleiter Peter Schmidt ist guter Dinge, dass das Gros der Spiele seiner Klasse ausgetragen werden kann. „Richtsberg, Neustadt und Kirchhain haben Kunstrasenplätze, die in der Sonne liegen, Erksdorf könnte nach Stadtallendorf ausweichen und der VfL Dreihausen hat signalisiert, dass sein Rasen bespielbar ist“.

Auch Peter Schmidt hält an der Ansetzung der beiden Nachholspiele der A-Liga Biedenkopf fest: „Ich lasse alles auf mich zukommen, erst am Freitag weiß ich mehr“. (jpk)