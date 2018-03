Wolfenhausen siegt kampflos

(mk). In der Fußball-C-Liga Limburg-Weilburg, Gruppe 1, hat sich der SV Münster knapp mit 2:1 (0:1) beim SC Ennerich durchgesetzt.n SC Ennerich - SV Münster 1:2 (1:0): In einer kampfbetonten Partie bestimmte zunächst Ennerich das Geschehen. So (...)