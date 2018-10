Wolfhard Glodde sieht seinen TVB nicht chancenlos

Volleyball Biedenkopf am Sonntag Gastgeber des Oberliga-Dritten DSW Darmstadt / Volleys gastieren in Stadecken-Elsheim

Marburg-Biedenkopf In der Volleyball-Oberliga der Männer empfängt der TV Biedenkopf am Sonntag in der Halle der Lahntalschule den Tabellendritten DSW Darmstadt.

