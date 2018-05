Würges kann den letzten Schritt machen

Fußball Gruppenliga-Klassenerhalt greifbar

Limburg-Weilburg In der Fußball-Hessenliga und Verbandsliga steht für die heimischen Teams keine Entscheidung mehr an, die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Anders sieht es in der Gruppenliga aus, wo der RSV Würges den Klassenerhalt perfekt machen kann.

