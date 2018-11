Würtz sichert Punkt in Unterzahl

FC Werdorf – SV Volpertshausen 3:3 (2:1): Die Heimelf startete offensivfreudig, doch Niklas Schleifer (1.) und Tom Würtz (9.) verpassten die Führung. Volpertshausen präsentierte sich kaltschnäuziger, Benedikt Heinz schob nach 20 Minuten zum 1:0 ein. Werdorf ließ sich nicht beirren, Tobias Grothe (21.) glich nur Sekunden später per Strafstoß aus. Ein Platzverweis an FCW-Verteidiger Carsten Kling (32.) ließ die Heimelf fast eine Stunde in Unterzahl agieren. Dennoch brachte Grothe (38.) seine Farben noch vor dem Seitenwechsel in Front. Im zweiten Durchgang zog der Gast an, der erneute Ausgleich durch Jan Eric Flick (57.) war die logische Folge. Keine zehn Minuten später kippte die Partie dank des Treffers von Arthur Galiev (69.) erneut. Volpertshausen hatte nun Oberwasser, die Entscheidung blieb aber aus. Werdorf rächte sich durch Würtz (88.), der mit dem Kopf zum 3:3 traf. – Schiedsrichter: Weigel (Dautphetal) – Zuschauer: 50.

SSV Medenbach – SG Aartal 3:2 (1:2): Sebastian Lotter sorgte nach wenigen Sekunden für den Medenbacher Traumstart, Yannick Rink (15.) schlug nach einer Viertelstunde für die Gäste per Kopf zurück. Es entwickelte sich eine muntere Partie. Das glücklichere Ende hatte zunächst Aartal: Alexander Groß (34.) bescherte die 2:1-Halbzeitführung. Im zweiten Abschnitt verpasste Groß (60.) seinen zweiten Treffer, auf der Gegenseite glich dafür Nico Nöh (62.) per Freistoß aus. Die SGA drängte auf die erneute Führung, Rink (72.) verpasste diese aber. Stattdessen stürzte Medenbachs Till Sahm (90.) den Gegner ins Tal der Tränen und sicherte dem SSV das 3:2. In der Nachspielzeit erlaubte er sich den Luxus, einen Strafstoß zu verschießen. – Schiedsrichter: Pfeiffer (Marburg) – Zuschauer: 90.

SG Beilstein/Arborn-Münchhausen – SG Niederbiel 0:2 (0:0): Nach sechs Niederlagen in Serie punktete Niederbiel wieder dreifach und robbt sich vor der Winterpause auf vier Zähler an Aartal heran. Julian Müller setzte nach einer Viertelstunde ein erstes Ausrufezeichen, im Gegenzug hob Beilsteins Norman Schuster die Kugel über das SGN-Gehäuse. In der Folge stand der Gast defensiv sicher und machte die Räume eng. Die wenigen Chancen vertändelten die Platzherren. Im zweiten Durchgang nahm die Partie Fahrt auf: Beilsteins Kevin Becker und Niederbiels Miguel Noriega (55.) wurden nach einer Rudelbildung mit Rot vom Platz gestellt, zehn Minuten vor Abpfiff erwischte es auch Marvin Schuster im Tuspo-Kasten, der den Ampelkarton sah. Dieses Übergewicht nutzten die Gäste, Felix Friedrich (70.) und Justin Matulis (82.) brachten den Sieg unter Dach und Fach. – Schiedsrichter: Schmidt (Buseck) – Zuschauer: 60.

SG Ehringshausen/Dillheim – Eintracht Wetzlar 8:0 (3:0): Die Platzherren ließen sich nicht lumpen und legten den Domstädtern acht Eier ins Nest. Dabei vergaben sie mehrere Großchancen. Der Führungstreffer von Patrick Schüller (33.) erwies sich als Dosenöffner, denn Ricardo Moncusi (35.) und Muhamet Tokmak (40.) ließen es klingeln. Das Torfestival setzte sich im zweiten Durchgang fort: Tokmak (48.), der per Hacke traf, und Schüller (49.) stellten schnell auf 5:0. Danach blieb die „Kleeblatt”-Elf am Drücker, doch verhinderte Daniel Mager im Gästetor ein größeres Debakel. Die letzten drei Treffer erzielten Moncusi (77.), Tokmak (79.) und Jan-Nicklas Will (86.). – Schiedsrichter: Olschweski (Ebsdorfergrund) – Zuschauer: 70.

SSC Burg – SC Münchholzhausen/Dutenhofen 1:0 (0:0): Auf den letzten Drücker sicherte sich Ligaprimus Burg den Dreier. In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Torjäger Steffen Schneider nach einem Freistoß von Marcel Merkhardt das 1:0 für den SSC, der ungeschlagen in die Winterpause geht.

Zuvor tat sich der Spitzenreiter gegen geschickt verteidigende Gäste schwer. Selbst in Überzahl – SC-Akteur Nico Fischer sah nach 35 Minuten die Ampelkarte wegen einer Unsportlichkeit – fand Burg selten eine Lücke in der Defensive von Münchholzhausen/Dutenhofen. Waldemar Koch setzte offensiv Nadelstiche. Nach der Pause schnürte Burg das Team von Trainer Jan Hartmann am Sechzehner ein. Chancen ergaben sich aber meist nur aus Fernschüssen. Dann verursachte Andreas Proske einen Freistoß, kassierte Gelb-Rot und ermöglichte Burg den späten Sieg. – Schiedsrichter: Nau (Rauschenberg). Zuschauer: 100.

VfB Aßlar – SG Oberbiel 1:1 (1:0): Die Hausherren waren zwar zunächst spielbestimmend, zogen daraus aber kein Kapital. Erst kurz vor der Halbzeit stocherte Adrian Kuhl (40.) die Kugel aus dem Gewühl zur Aßlarer Führung ein. Im zweiten Durchgang wurde der Gast immer stärker. Einer gehörigen Portion Glück war es zu verdanken, dass die VfB-Defensive ein Gegentor verhinderte. Schließlich sorgte Michael Hergert (69.) für den verdienten Ausglich, als er aus halblinker Position überlegt ins lange Eck einschob. Zwar gelang Denis Walter (86.) noch das vermeintliche 2:1, der Aßlars wurde aber wegen Handspiels zurückgepfiffen. – Schiedsrichter: Colak (Limburg) – Zuschauer: 90.

RSV Büblingshausen – SSV Frohnhausen 7:0 (3:0): Der Gast verteidigte mit Mann und Maus und hielt dem Büblingshäuser Druck zunächst Stand. Mit dem 1:0 durch Ivan Miocevic (21.) war die Abwehrschlacht vorbei, denn in der Folge lief der RSV-Motor wie geschmiert. Zunächst verhinderte Joachim Netsch (24.) den Ausgleich, ehe erneut Miocevic (33., 38.) mit einem Doppelschlag seinen Hattrick perfekt machte. Nach Wiederbeginn sorgte Tim Eckhard (46.) für klare Verhältnisse. Miocevic (60.) traf mit seinem vierten Streich zum 5:0, Andre Menk (72.) und Maurice Assmann (86.) sorgten für den 7:0-Endstand. – Schiedsrichter: Rana (Reichelsheim) – Zuschauer: 60.

(dav/csp)