Von André Bethke

Youngster stehen vor Startelfdebüt

Fußball Punktloser SV Hadamar erwartet am Freitagabend Titelfavorit FC Gießen

Limburg-Weilburg Der noch punktlose SV Hadamar erwartet am Freitagabend in der Fußball-Hessenliga Titelfavorit FC Gießen. Auch auf Kreisebene stehen Spiele an.

