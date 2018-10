Von Manuel Kapp

Yves Böttler macht’s mit Köpfchen

Fußball-Hessenliga SV Hadamar setzt sich knapp mit 1:0 gegen KSV Hessen Kassel durch

Hadamar-Niederhadamar In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstagnachmittag mit 1:0 gegen den KSV Hessen Kassel gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Yves Böttler per Kopf.

