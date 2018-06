Zöllner und Schulte holen Siege beim Apfellauf

Leichtathletik 17. Auflage in Laubuseschbach

Laubuseschbach Beim 17. Apfellauf in Laubuseschbach hat sich Birgit Schulte (Herborn/Team Naunheim) in der W45 den Sieg über zehn Kilometer geholt. Birgit Zöllner vom Lauf-Treff Roßbachtal war über fünf Kilometer in der W60 erfolgreich.

