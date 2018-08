Zu spät in die Saison gestartet

Fußball Bicken und Langenaubach wollen erste Pflichtspielerfolge feiern

Mittenaar/Haiger In der Fußball-Verbandsliga wollen der TSV Bicken (am Freitag in Dietkirchen) und der SSV Langenaubach (am Sonntag zu Hause in Flörsheim) mehr zeigen als bei den verlorenen Pflichtspielstarts gegen den FC Gießen.

Copyright © mittelhessen.de 2018