Zum Abschied ist die Luft raus

Volleyball Männer und Frauen des TV Waldgirmes II verlieren in der Oberliga

Lahnau-Waldgirmes Am Ende ist die Luft rausgewesen: Am letzten Spieltag in der Volleyball-Oberliga hat keine Mannschaft des TV Waldgirmes einen Sieg einfahren können.

