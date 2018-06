Von Sven Jessen

Zum Gewinnen verdammt

Fußball Kreisoberligist TSV Steinbach II feiert nach 18 Siegen in Folge den Titelgewinn

Haiger Meister sind die Fußballer des TSV Steinbach II in diesem Jahrzehnt schon oft gewesen. Drei Aufstiege hintereinander führten sie zwischen 2012 und 2014 von der B-Liga bis in die Gruppenliga. Doch kein Erfolg dürfte so hart erkämpft worden sein wie der Kreisoberliga-Titel in der Saison 2017/2018.

